-MISIR'DA ZAM EYLEMLERİ KAHİRE (A.A) - 14.02.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de, çeşitli meslek gruplarına bağlı çalışanlar maaşlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle protesto gösterileri düzenledi. Yıllardır maaşlarına zam yapılmadığını belirten bir grup polis, Giza Emniyet Müdürlüğü önünde gösteri yaptı. Yaklaşık bin kadar polis ise Tahrir Meydanı'nda protesto eylemi yaptıktan sonra olaysız bir şekilde dağıldı. Ambulans hizmetlerinde görevli hemşire, sağlık teknisyeni ve şoförler de maaşlarına yapılan yüzde 15'lik zammın az olduğu gerekçesiyle protesto gösterisi yaptı. Gösteriler sırasında, ambulanslarıyla konvoy oluşturan şoförler, bir an önce maaşlarına yeterli zammın yapılmasını talep ettiler. Kahire'deki çeşitli mahkemelerin önünde toplanan adliye çalışanları, geçici hükümetten maaşlarına zam yapılmasını istedi. Adliye çalışanlarının eylemi sırasında mahkemelerdeki işlemlerin durduğu öğrenildi. Özel sektörde çalışan yüzlerce işçi de asgari ücretlerin arttırılması için gösteri düzenledi. Mısır Gazeteciler Sendikası önünde toplanan resmi devlet ajansı MENA ile yarı resmi nitelikteki gazetelerde çalışan onlarca gazeteci, maaşlarının çok düşük olması ve çalışma şartlarının ağırlığından dolayı protesto eylemi düzenledi. Mısır Başbakanı Ahmet Şefik, 10 gün önce işçi, memur, emekli ve asker maaşlarına yüzde 15 oranında zam yaptığını, zamlı maaşların nisan ayından itibaren çalışanlara ödeneceğini açıklamıştı.