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Dünya

Mısır'da zafer Müslüman Kardeşler'in

Müslüman Kardeşler'in siyasi partisi Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) cumhurbaşkanı adayı Muhammet Mursi basın açıklamasında zaferini ilan etti

18 Haziran 2012 11:44

Mısır'da devrik lider Hüsnü Mübarek sonrası yapılan ilk özgür cumhurbaşkanlığı seçimini Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi kazandı. Mursi oyların yüzde 52'sini rakibi Ahmed Şefik ise oyların yüzde 47'sini aldı.
 
Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminde sandıkların yüzde 97'sinin açılmasının ardından Müslüman Kardeşler'in siyasi partisi Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) cumhurbaşkanı adayı Muhammet Mursi basın açıklamasında zaferini ilan etti.

Kahire'de düzenlenen basın toplantısında Mısır halkına teşekkür konuşması yapan Mursi ''Bize oy veren ve vermeyen tüm Mısır halkına teşekkür ediyorum. Bize demokrasiyi ve özgürlüğü bağışlayan Allah'a hamd olsun'' dedi.


'Birlikte yeni Mısır'ı inşa edeceğiz'


Mısır halkına ''Kardeşlerim'' diye seslenen Mursi, ''Hep birlikte hürriyet, kalkınma, barış ve demokrasi yolunda yürüyeceğiz. Birlikte yeni Mısır'ı inşa edeceğiz'' diye konuştu.

Mısır devrimi sürecinde hayatını kaybeden ve yaralanan Mısırlıların yakınlarına seslenen Mursi, ''Şehitlerin ve yaralıların haklarını, hukuksal yollarla alacağız. Şehitlerin anneleri, babaları, eşleri ve çocuklarını selamlıyorum'' dedi.

Mursi, konuşmasında şehitlerden söz ettiği sırada sözleri sloganlarla kesildi. Muhammed Mursi'nin, resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden yaptığı zafer konuşmasında sesinin titrediği ve heyecanlı olduğu gözlendi.

Son olarak Mısır'daki farklı etnik gruplara seslenen Mursi, aynı ülkenin çocuklarının bir birinden farkı olmadığını ifade ederek, birlik mesajı verdi.

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçiminde 22 milyon 459 geçerli oyun yüzde 52.3'ünü (11 milyon 751 oy) alan HAP adayı Muhammed Mursi seçimin galibi oldu. Rakibi Ahmed Şefik ise oyların yüzde 47.6'sını (10 milyon 707 oy) alarak seçimi kaybetti.


Şefik: Sonuç henüz kesinleşmedi


Ahmed Şefik'in seçim kampanyasından yapılan açıklamada ise, Mursi'nin zaferini erken ilan ettiği, sonucun henüz kesinleşmediği vurgulandı.

51 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Mısır cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna katılım oranı yüzde 47 oldu.

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