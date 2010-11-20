Mısır'da yolcu otobüsü devrildi: 8 kişi öldü yaralılar arasında 2 Türk de var

T24 - Mısır'da bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 8 turist öldü. Yaralananlar arasında 2 Türk bulunuyor.



Mısır İçişleri Bakanlığı kaynakları, kazada ölen ve yaralanan turistlerin Türkiye, Almanya, Danimarka, Ukrayna, Belarus ve Tacikistan vatandaşları olduklarını söylediler, ancak ayrıntı vermediler.

Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri ise ölen ya da yaralananlar arasında Türkler olduğu yönünde kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini ifade ettiler.

Bakanlık kaynakları yaralı sayısını 24 olarak verirken, polisten bir yetkili Kızıl Deniz'deki Hurgada'da şoförün aşırı hız sonucu aracın kontrolünü kaybettiğini, kazada 40 kişinin yaralandığını söyledi.

Yetkililer, otobüsün birkaç takla attığını belirterek, kazada ölenlerden 3'ünün Rus, birinin Ukrayna uyruklu olduğunun belirlendiğini, ölen diğer yolcuların milliyetlerinin henüz bilinmediğini belirttiler.

Kazada ağır yaralananların ise başkent Kahire'deki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Mısır'da trafik kazalarında yılda ortalama 8 bin kişi hayatını kaybediyor.





Yaralılar arasında 2 Türk bulunuyor

Yaralananlar arasında iki Türk'ün bulunduğu öğrenildi.

Kızıl Deniz kıyısındaki Hurgada'da şoförün aracın kontrolünü kaybetmesi sonucu dün gece meydana gelen kazada yaralananlar arasında Fatma ve Ümit Kurtuluş adlı iki Türk bulunuyor.

Türklerin, Kahire'nin 500 kilometre uzağındaki Hurgada Devlet Hastanesinde tedavi edildikleri, durumlarının iyi olduğu belirtildi.



