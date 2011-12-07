-Mısır'da yeni kabine yemin ederek göreve başladı KAHİRE (A.A) - 07.12.2011 - Mısır'da iktidardaki Yüksek Askeri Konsey tarafından hükümeti kurma görevi verilen Kemal Genzuri, yeni kabinesini açıkladı. Yemin ederek göreve başlayan yeni kabinede bulunan Elektrik Bakanı Hasan Yunus, Uluslararası İşbirliği ve Planlama Bakanı Feyza Abu El Nece, İskan Bakanı Muhammed Fethi El Baradey, Turizm Bakanı Münir Fahri Abdulnur, Sosyal Dayanışma Bakanı Joda Abdulhaluk, 25 Ocak halk ayaklanmasından sonra üçüncü kez kabinede yer aldı. Muhammed Kamil Amr ikinci kez kabinede Dışişleri Bakanı olarak görevlendirilirken, tartışmalara sebep olan İçişleri Bakanlığı'na ise Mansur El İsavi'nin yerine polis generali Muhammed İbrahim atandı. Yeni kabinde yer alan çoğu eski kabine üyesi bakanların isimleri şöyle: Muhammed El Kusı Vakıflar Bakanı, Muhammed Abdülkadir Telekomünikasyon (İletişim) Bakanı, Ali Sabri Savunma Sanayi Bakanı, Muhammed Abdullah Gurab Petrol Bakanı, Mahmud İsa Sanayi ve Dış Ticaret Bakanı, Hişam Kandil Sulama ve Su Kaynakları Bakanı, Hüseyin Mustafa Musa Yüksek Eğitim Bakanı, Fuad El Nevavi Sağlık Bakanı, Dr. Najwa Halil Sigorta ve Sosyal işler Bakanı, General Ahmed Enis Enformasyon Bakanı, Eşref El Şarkavi Yatırım Bakanı, Dr. Mustafa Hüseyin Kamil Çevre Bakanı, Celal Mustafa El Said Taşımacılık Bakanı, Hüseyin Mesud Sivil Havacılık Bakanı, Dr. Fethi Fikri İş ve Göç Bakanı, Muhammed İbrahim Ali Eski Eser ve Yapıtlar Bakanı, Hakim Adil Abdülhamid Adalet Bakanı, Cemal Muhammed El Arabi Eğitim Bakanı, Şakir Abdülhamid Kültür Bakanı, Muhammed Rıda İsmail Tarım Bakanı, Dr. Nadiye Zehari Bilim Araştırmaları Bakanı, Muhammed Ahmed Attiya Mahalli Kalkınma Bakanı olarak atandılar. Mısır Yüksek Askeri Konseyi, kendisinin çıkardığı 2011-136 numaralı yasa gereğince cumhurbaşkanının askeri ve adli işler dışındaki tüm yetkilerini Başbakan Kemal Genzuri'ye devretti. Mısır'da 25 Ocak tarihinde başlayan halk ayaklanması sonrası biri Mübarek tarafından olmak üzere Mısır kabinesi üçüncü kez değişti. Mübarek'in atadığı Ahmet Şefik'in başbakanlıktan alınmasının ardından göreve gelen İsam Şeref kabinede 2 kez revizyona gitti. Halk ayaklanmasının ardından Mısır'da üçüncü kez hükümet değişikliğine gidilmesinde ülke genelinde yapılan muhalif protestolar etkili oldu.