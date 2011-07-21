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Dünya

MISIR'DA YENİ KABİNE ÜYELERİ YEMİN ETTİ KAHİRE (A.A)

21 Temmuz 2011 21:06

-MISIR'DA YENİ KABİNE ÜYELERİ YEMİN ETTİ KAHİRE (A.A) - 21.07.2011 - Değişikliğe uğrayan Mısır kabinesinin 13 yeni bakanı, bu gün Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'nin önünde yemin ederek göreve başladı. Mısır devlet televizyonu ERTU 1'in haberine göre, kabinede 13 bakan değişirken Eski Eserler ve Anıtlar Bakanlığı kaldırıldı. Maliye Bakanı olarak atanan Hazım El Bilbavi'nin aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olarak da görev yapacağı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı ise Mübarek yönetiminden sonra üçüncü kez değişti. Büyükelçi Muhammed Kamil Amr Mısır'ın yeni dışişleri bakanı oldu.  Kabine değişikliğinin ardından Başbakan İsam Şeref ve kabine üyesi 27 bakan ile bir toplantı yapan Mısır Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, yeni hükümetin ana görevinin ülkede istikrarı sağlama ve ekonomiyi iyileştirmek olduğunu kaydederek, yeni bakanlara görevlerinde başarı diledi.  Mısırlı muhaliflerin hedefi haline gelen içişleri ile adalet bakanlıklarında ise değişiklik olmadı.

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