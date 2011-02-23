-MISIR'DA YENİ KABİNE İLK KEZ TOPLANDI KAHİRE (A.A) - 23.02.2011 - Mısır'da yeni kabine, güvenlik gündemiyle ilk kez toplandı. Siyasi kaynaklar, kabine toplantısında, halk ayaklanmasının ardından görevi bırakan Hüsnü Mübarek sonrası dönemdeki güvenlik meseleleri, temel gıda ürünlerinin temini ve sübvansiyonlar konularının ele alınacağını belirtti. Kabinenin diğer öncelikleri arasında halkın işlerine dönmesi, ülkenin ekonomisine zarar veren protestoların ve grevlerin durdurulması olduğu kaydedildi. Mübarek'in cumhurbaşkanlığı görevini bırakmasından sonra yönetimi alan Yüksek Askeri Konsey, eylül ayında seçimlerin yapılması ve idarenin 6 ay içinde sivil yönetime devredilmesini taahhüt etmişti. Bu arada Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'nin, bazıları Mübarek karşıtı olan 10 yeni bakan atadığı, bakanların dün yemin ettiği bildirildi. Ancak önemli bakanlıklarda değişiklik olmadığı kaydedildi. Mübarek döneminde yasaklı olan Müslüman Kardeşler ve diğer siyasi gruplar ise yeni bir kabine oluşturulması talebiyle cuma günü Tahrir Meydanı'nda yeni "milyonların yürüyüşü" düzenlenmesi çağrısında bulundu. Müslüman Kardeşlerin önde gelen üyelerinden İsam El İryan, savunma, adalet, içişleri ve dışişleri bakanlıklarında değişiklik olmadığını, bunun Mısır siyasetinin hala Mübarek ve yandaşlarının ellerinde olduğu anlamına geldiğini söyledi.