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Dünya

Mısır’da yeni heykel ve mumyalar bulundu

"İnşallah önümüzdeki dönemde bu bölgede yeni kazılarla yeni bulgulara ulaşacağız"

10 Eylül 2017 12:50

Mısır’ın El-Uksur kenti yakınlarında milattan önce 16. ve 11. yüzyıllar arasında inşa edildiği tahmin edilen mezarda yeni mumyalara ve Amenemhat’ın bir heykeli de bulundu.

Antik Mısır’da Yeni Krallık dönemi olarak bilinen dönemde (milattan önce 16. ve 11. yüzyıllar arasında) inşa edildiği tahmin edilen mezar, başkent Kahire’nin 700 kilometre güneyindeki El-Uksur kenti yakınlarında bulundu.

Mısır’da eski çağlarda kraliyetin kuyumcusu için yapılan mezarda, kuyumcunun eşi ve iki çocuğunun mumyasına ulaşıldı.

Amenemhat’ın bir heykeli de bulundu

Mezarın içinde, eşinin mumyasının yanına yerleştirilmiş Amenemhat’ın bir heykeli de bulundu.

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, mumyaların bir mezarlığın yanında yer alan bir başka odada bulunduğu belirtildi.

Arkeologlara göre mezardaki kadın yaklaşık 50 yaşında, bakteriyel bir kemik hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.

20’li ve 30’lu yaşlarındaki oğullarının mumyalarının ise iyi koşullarda saklandığı ifade edildi.

Bulgularla ilgili yaptığı açıklamada “Mezarın hem içinde hem dışında çok sayıda eşya bulduk. Bunlar arasında mumyalar, tabutlar maskeler ve bazı takılar da yer alıyor” diyen Tarihi Eserler Bakanı Halit el-Anani, “İnşallah önümüzdeki dönemde bu bölgede yeni kazılarla yeni bulgulara ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

 

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