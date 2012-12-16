Mısır'da yeni anayasaya yüzde 56 oranında 'evet' çıktı

Mısır'da dün ilk turu yapılan anayasa referandumunun resmi olmayan ilk sonuçlarına göre 'evet' oyları, 'hayır' oylarından fazla çıktı.

AA ekibinin elde ettiği sonuçlara göre 10 ilde yapılan referandumda, toplam 6 bin 376 seçim merkezinden 6 bin 327'sinde oy sayım işlemi tamamlandı. Seçmenlerden 4 milyon 588 bin 147'si (yüzde 56,5) yeni anayasaya 'evet' derken, 3 milyon 524 bin (yüzde 43,5) kişi 'hayır' oyu kullandı.

Anayasa referandumunda katılım oranının yüzde 38 olarak gerçekleştiği bildirildi. Referandumun ilk turunda, 25 milyon 836 bin kayıtlı seçmenden 8 milyon 176 bini sandık başına gitti.

Bu rakam, 2011 Mart ayında, o dönemde iktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey'in anayasal düzenlemelerle ilgili referanduma katılım oranının gerisinde kaldı. Söz konusu halkoylamasında oran yüzde 41 olarak gerçekleşmişti. Referanduma katılım oranının, son cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde sırasıyla yüzde 50 ve 60 olarak gerçekleşen oranların da gerisinde kaldığı ifade edildi.

Mursi'nin memleketinde anayasaya destek

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin doğum yeri Şarkiye ilindeki el-Adve bölgesinden, yeni anayasaya güçlü destek çıktı.

Seçmenlerin yüzde 95'i yeni anayasa lehine oy kullanırken, 'hayır' oyu verenlerin sayısı yüzde 5'te kaldı.

Seçim bölgesindeki 1407 seçmen yeni anayasaya ''evet'' dedi. 93 seçmen ise 'hayır' oyu kullandı.



İhvan'dan Mısır halkına kutlama



Müslüman Kardeşler Teşkilatı, anayasa referandumunun ilk turunda resmi olmayan sonuçlara göre 'evet' oyu çıkmasının ardından Mısır halkına yönelik kutlama mesajı yayımladı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın Kahire Sorumlusu ve Şura Meclisi Üyesi Kerim Rıdvan, açıklanan ilk sonuçların, açık bir 'evet'e işaret ettiğini belirterek, Mısır halkının kararlılık ve yurtseverlikle tarih yazmaya devam ettiğini ifade etti.

Oyların, referandumun yapıldığı bölgeler bazındaki dağılımı şöyle gerçekleşti:



Kahire: 1329 seçim merkezinden 1279'unda oy sayımı tamamlandı:

Evet: 938 bin 915 (Yüzde 43,1)

Hayır: 1 milyon 242 bin 280 (Yüzde 56,9)



Garbiye: 820 seçim merkezindeki oyların tamamı sayıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlar:

Evet: 468 bin 243 (Yüzde 47,8)

Hayır: 509 bin 972 (Yüzde 52,2)



Suhac: 635 seçim merkezindeki oyların tamamı sayıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlar:

Evet: 468 bin 726 (Yüzde 79)

Hayır: 125 bin 810 (Yüzde 21)



İskenderiye: 692 seçim merkezindeki oyların tamamı sayıldı: Resmi olmayan kesin sonuçlar:

Evet: 665 bin 985 (Yüzde 55,6)

Hayır: 531 bin 221 (Yüzde: 44,4)



Şarkiye: 971 seçim merkezindeki oyların tamamı sayıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlar:

Evet: 738 bin 175 (Yüzde 66)

Hayır: 382 bin 279 (Yüzde 34)



Dakhaliye: 1032 seçim merkezindeki oyların tamamı sayıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlar:

Evet: 647 bin 489 (Yüzde 55)

Hayır: 525 bin 713 (Yüzde 45)



Kuzey Sina: Oyların tamamı sayıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlar:

Evet: 50 bin 924 (Yüzde 78,06)

Hayır: 14 bin 11 (Yüzde 21,29)



Güney Sina: Resmi olmayan kesin sonuçlar:

Evet: 12 bin 165 (Yüzde 64)

Hayır: 6 bin 865 (Yüzde 36)



Asyut: 552 seçim merkezinde oy sayımı tamamlandı.

Evet: 449 bin 431 (Yüzde 76)

Hayır: 142 bin 244 (Yüzde 24)



Asvan: 230 seçim merkezinde oy sayımı tamamlandı. Resmi olmayan kesin sonuçlar:

Evet: 149 bin 920 (Yüzde 76,6)

Hayır: 45 bin 396 (Yüzde 23,4)



Yüksek Seçim Kurulu'nun, şikâyetlerin değerlendirilmesi ve referandumun ikinci turunun ardından sonuçlarla ilgili resmi açıklamada bulunması bekleniyor.

Dün yapılan ve yoğun katılım nedeniyle oy kullanma süresi uzatılan referandumda Kahire ve İskenderiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ilde, 6 bin 376 seçim merkezinde yaklaşık 26 milyon seçmen sandık başına gitti.

Bazı yargıçların anayasa referandumunu denetlemeyi reddetmesi nedeniyle iki aşamada gerçekleştirilmesi gereken referandumun ikinci turu, 22 Aralık Cumartesi günü 17 bölgede yapılacak. İkinci turda yaklaşık 25 milyon seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.