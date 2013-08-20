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Gül: Mısır’da yaşanan şiddet olayları kabul edilebilir değil

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 'Mısır'da yaşananların hiçbiri kabul edilebilir şeyler değildir. Bu kadar dünyaya açık olan bir ülkede bunların yaşanması çok acı vermektedir' dedi

20 Ağustos 2013 16:08

 

Slovakya Cumhurbaşkanı Ivan Gasparoviç ile Ankara'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, düzenlenen ortak basın toplantısında, Mısır'da yaşanan gelişmelerle ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gül, "Savaşlarda bile artık bu kadar ölümler olmamaktadır. Artık akıllı savaşlar yapılmaktadır. Mısır’ın acısını hepimizin hissetmesi gerekir. Mısır uzun bir otoriter yönetimin ardından demokrasiyle tanışmıştır. Böyle bir ülkeyi uzun süre demokrasi dışı tutamazsınız. Yapılması gereken, çok süratli bir şekilde, kimseyi dışlamadan, Mısır halkının temsilcilerinin seçilmesini temin etmektir. Yaşananların hiçbiri kabul edilebilir şeyler değildir. Bu kadar dünyaya açık olan bir ülkede bunların yaşanması çok acı vermektedir" ifadelerini kullandı.

 

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