T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da yasak aşk söylentisi Müslüman - Hristiyan çatışması çıkardı!

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi de saldırıları kınayarak olaylara karışanların yargılanması emrini verdi

27 Mayıs 2016 06:42

Mısır'ın güneyindeki Karam köyünde bir Kıpti Hristiyan ile Müslüman bir kadının ilişki yaşadığı söylentilerinin ardından, Müslüman ve Hristiyanlar birbirlerinin evlerine saldırdı.

Associated Press haber ajansı (AP), yaklaşık 300 Müslümanın, evlilik dışı ilişki söylentisinde adı geçen adamın ailesinin evini ateşe verdiği ve 70 yaşındaki annesini soyarak sokakta sürüklediklerini duyurdu.

Görgü tanıkları Hristiyanlara ait 6 evin daha kundaklandığını, daha sonra da Hristiyanların 3 Müslüman ailenin evini ateşe verdiğini söyledi.

Olayların 20 Mayıs'ta yaşandığı, ortaya çıkmasının zaman aldığı belirtildi.

Minya vilayetindeki olayda adı geçen adamın ise 19 Mayıs'ta eşi ve çocuklarıyla köyü terk etmiş olduğu bildirildi.

Mısır Kıptilerinin dini lideri Papa Tavadros, halka itidal çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi de saldırıları kınayarak olaylara karışanların yargılanması emrini verdi.

Olaylarla ilgili olarak 6 kişi tutuklandı.

Mısır'ın yaklaşık 90 milyon olan nüfusunun yüzde 10'unu Kıpti Hristiyanlar oluşturuyor.

ETİKETLER

MısırMüslümanKıpti HristiyanÇatışmaKaram

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24