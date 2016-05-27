Mısır'da yasak aşk söylentisi Müslüman - Hristiyan çatışması çıkardı!

Mısır'ın güneyindeki Karam köyünde bir Kıpti Hristiyan ile Müslüman bir kadının ilişki yaşadığı söylentilerinin ardından, Müslüman ve Hristiyanlar birbirlerinin evlerine saldırdı.

Associated Press haber ajansı (AP), yaklaşık 300 Müslümanın, evlilik dışı ilişki söylentisinde adı geçen adamın ailesinin evini ateşe verdiği ve 70 yaşındaki annesini soyarak sokakta sürüklediklerini duyurdu.

Görgü tanıkları Hristiyanlara ait 6 evin daha kundaklandığını, daha sonra da Hristiyanların 3 Müslüman ailenin evini ateşe verdiğini söyledi.

Olayların 20 Mayıs'ta yaşandığı, ortaya çıkmasının zaman aldığı belirtildi.

Minya vilayetindeki olayda adı geçen adamın ise 19 Mayıs'ta eşi ve çocuklarıyla köyü terk etmiş olduğu bildirildi.

Mısır Kıptilerinin dini lideri Papa Tavadros, halka itidal çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi de saldırıları kınayarak olaylara karışanların yargılanması emrini verdi.

Olaylarla ilgili olarak 6 kişi tutuklandı.

Mısır'ın yaklaşık 90 milyon olan nüfusunun yüzde 10'unu Kıpti Hristiyanlar oluşturuyor.