Mısır’da yargı ve siyaset karşı karşıya geldi

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin feshedilen meclisi toplantıya çağırması siyasetle yargıyı karşı karşıya getirdi. Mursi'nin kararı sonrası toplanan Mısır Anayasa Mahkemesi, Halk Meclisi'nin fesih kararının ''kesin ve bağlayıcı'' olduğunu açıkladı.

Mısır'da feshedilen meclisi hafta sonu sürpriz bir kararla toplantıya çağıran Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, siyasetle yargıyı karşı karşıya getirdi. Mursi'nin kararı sonrası toplanan Mısır Anayasa Mahkemesi, Halk Meclisi'nin fesih kararının "kesin ve bağlayıcı" olduğunu açıkladı.

İdari Ceza Mahkemesi de, meclisin tekrar göreve çağrılmasının geçersiz sayılmasıyla ilgili açılan 10'dan fazla davanın görüşülmesini yarına erteledi.

Karar mahkemeye taşındı

Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin feshedilen meclisle ilgili aldığı karar, İdari Ceza Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme, karar aleyhine açılan 10'dan fazla davanın yarın görüleceğini açıkladı.

Mursi'nin kararının geçersiz sayılması için mahkemeye başvuran Avukat Adil Salah Hızır, ''Karar, açık bir şekilde Anayasa ve kanunlara aykırı. Cumhurbaşkanı'nın böyle bir karar çıkarmaya yetkisi yok'' değerlendirmesinde bulundu.

Askerler acil toplandı

Yüksek Askeri Konsey de, bugün Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin, Halk Meclisi'nin feshinin geri alınmasına yönelik çıkardığı kararın ardından acil toplandı. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin adımına hazırlıksız yakalanan Yüksek Askeri Konsey ise, konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmadı.

Mısırlılara göre, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Yüksek Askeri Konsey Başkanı Hüseyin Tantavi ile bugün biraraya gelmesi de gerginliğin tırmanmadığına işaret ediyor.