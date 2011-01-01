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Dünya

MISIR'DA YARALI SAYISI 83'E ÇIKTI KAHİRE (A.A)

01 Ocak 2011 21:47

-MISIR'DA YARALI SAYISI 83'E ÇIKTI KAHİRE (A.A) - 01.01.2011 - Mısır'ın İskenderiye kentindeki El Kiddisein Kilisesi'nde bu gün sabah saatlerinde bir otomobildeki bombanın patlaması sonucunda yaralananların sayısının 83 olduğu bildirildi.  Mısır basınında yer alan haberlere göre patlamadan sonra İçişileri Bakanlığı, ölü sayısını 21, yaralı sayısını da 43 olarak açıklamıştı. Sağlık Bakanlığı kaynakları, şu ana kadar patlamadan dolayı 83 kişinin İskenderiye'deki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.  Saldırıyla ilgili bazı ayrıntılar da netleşmeye başladı. Özel On Televizyonun haberine göre, görgü tanıklarından bazıları, ''Ayin yapan patrik konuşmasına son veriyordu ki dışarda patlama yaşandı. İnsanların büyük bir bölümü içerdeydi. Eğer patrik konuşmasını bir iki dakika önce bitirseydi ölenlerin sayısı çok daha fazla olurdu'' açıklamasında bulundu.  Kıptı Kilisesi'ne yakınlığı ile bilinen El Akbat Muttahidoun (Kıptiler Birliği) adlı internet sitesi ise patlamanın etkili olmasında, güvenlik güçlerinin zaafiyeti bulunduğunu ileri sürdü.  Mısır Parlamentosunda ki muhalif Vefd Partisi ile bazı bağımsız parlamenterler saldırıdan Mısır rejiminin sorumlu olduğunu savundular.

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