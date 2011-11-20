-Mısır'da yaralı sayısı 750'yi geçti KAHİRE (A.A) - 20.11.2011 - Mısır'da sivil yönetim isteyen ve yeni anayasada asker vesayetine karşı çıkan muhaliflerin başlattığı gösteriler, başkent Kahire, İskenderiye ve Süveyş kentinde devam ediyor. Göstericiler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar her üç kentte de kesintisiz sürüyor. Çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybederken, 750'den fazla gösterici, polis ve askerin yaralandığı bildirildi. Başkent Kahire'de Tahrir Meydanı'nı işgal eden muhalifler İçişleri Bakanlığına yürümek istiyor, fakat güvenlik güçleri göstericilere engel oluyor. Kahire'deki çatışmalar Kahire Amerikan Üniversitesi çevresinde yoğunlaşırken, Süveyş'te göstericilerin bazı karakolları bastığı kaydedildi. Güvenlik kuvvetlerinin 43 kişiyi gözaltına aldığı açıklandı. Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi'ye "erhal", yani git diye seslendi. Hürriyet ve adalet isteklerini dile getiren göstericiler, Yüksek Askeri Konsey iktidardan düşünceye kadar meydandan ayrılmayacaklarını söylediler. İslami Cemaat adlı grup göstericilerden Tahrir Meydanı'nı boşaltmasını isterken, çoğu sol ve devrimci 18 siyasi parti ve hareket Tahrir'de eyleme devam kararı aldı. Mısır Sosyalist İttifakı ise adaylarından seçim kampanyalarını olaylar nedeniyle durdurma kararı aldı. Barışçıl Değişimin Serbest Cephesi, Birleşmiş Milletler'e başvurarak olaylar ile ilgili soruşturma açılmasını isteyebileceğini açıkladı.