Mısır'da ulusal güvenlik ve mahkeme binalarına saldırı; en az 25 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyindeki Şubra el-Hayme bölgesinde ulusal güvenlik binası ve mahkeme binasına düzenlenen bombalı saldırılar ile El-Kalyubiyye'de güvenlik güçlerine kurulan pusuda 6'sı polis en az 25 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kahire'deki Nil Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kalyubiyye'de güvenlik güçlerine kurulan pusuda ve Şubra el-Hayme bölgesinde ulusal güvenlik binası ile mahkeme binasına düzenlenen bombalı saldırılarda yaralanan 25 kişi hastaneye getirildi.

Mısır İlkyardım Kurumu Başkanı Ahmed el-Ensari de ulusal güvenlik binasına düzenlenen saldırıda yaralananlardan 8'inin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını, başka yaralıların da bulunduğunu ancak sayılarının henüz tespit edilemediğini kaydetti.

İsmini vermek istemeyen bir güvenlik kaynağı da ulusal güvenlik binasına düzenlenen saldırının 1 ton patlayıcı yüklü araçla gerçekleştirildiğini, patlama sonucu binanın büyük bir kısmının yıkıldığını ve çevredeki yapılarda da büyük çatlakların meydana geldiğini aktardı.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik Basın sorumlusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Şubra el-Hayme'deki ulusal güvenlik binasına düzenlenen saldırının bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, şoförün aracı güvenlik binasının dış surunun yanında durdurarak arkadan gelen motosiklete binip kaçtığı dile getirildi. Açıklamada, bomba yüklü aracın patlaması sonucu yaralanan 6 polisin tedavi için polis hastanesine kaldırıldığı, olay yerine bomba uzmanlarının sevk edildiği, çevrede güvenlik önlemlerinin alındığı ve arama başlatıldığı ifade edildi.