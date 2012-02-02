-Mısır'da üç gün ulusal yas ilan edildi İSTANBUL (A.A) - 02.02.2012 - Mısır Yüksek Askeri Konseyi, Port Said kentinde futbol karşılaşması sonrasında çıkan ve en az 74 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından bugün ülkede üç gün ulusal yas ilan edildi. Ölenler için başsağlığı dileyen Mısır Yüksek Askeri Konsey Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi yaptığı açıklamada, ulusal yasın Cumartesi gününe kadar devam edeceğini belirtti. Mısır'da yayımlanan El Mısriyun gazetesi, Port Said'teki olayların geçen yıl sivil giyimli polislerin ve 'baltacı' adı verilen saldırganların göstericilerin üzerine at ve deve sırtında saldırmalarının yıldönümüne denk gelmesinin düşündürücü olduğunu kaydetti. Mısır polisinin, devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'e olan desteğinden dolayı halk ayaklanmasının rejimi devirmesinden bu yana fazla ön plana çıkmamaya gayret gösterdiği ifade ediliyordu. Bunun bir komplo ve planlı eylem olduğunu yazan gazete, 'Ultralar' olarak bilinen El Ehli takımının taraftarlarının haftalar öncesinde sosyal paylaşım sitelerinden maça silahlarla ve bıçaklarla gelinmesi için çağrıda bulunduklarını belirtti. Eski Arap Birliği Genel Sekreteri ve Mısır Cumhurbaşkanı adaylarından Amr Musa, yeterli önlemin alınmamasından dolayı polisi ve orduyu suçladı. Parlamento seçimlerinin galibi Müslüman Kardeşler'in sözcüsü Dr. Mahmud Gazlan da yaptığı açıklamada, olaylardan Mübarek rejimi kalıntılarının sorumluğu olduğunu söyledi. Mısır'ın iki ünlü futbol kulübü El Ehli ile El Mısri takımları arasında dün gece Port Said'de oynanan futbol maçının ardından çıkan olaylarda 74 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişinin de yaralandığı olayların ardından yetkililer ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Port Said'de yaşanan çatışmalar sonrası bağlantılı bir olay da başkent Kahire'de yaşandı. Kahire Stadyumu'nda Zemalek ve İsmailiye takımları arasında oynanan maçın birinci yarısının bitmesi ile hakem ikinci yarıyı başlatmadı. İkinci yarının başlamaması üzerine taraftarlar, Kahire Stadyumunu ateşe verdi. Olaylar üzerine Mısır Spor Bakanlığı süresiz olarak bütün maçları erteledi.