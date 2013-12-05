Mısır'da tutuklu olan TRT muhabiri Metin Turan serbest bırakıldı

Mısır 'da 17 Ağustos 'ta Ramses Meydanı'ndaki Fetih Camisi olaylarını takip ettiği esnada gözaltına alınan TRT Kahire muhabiri Metin Turan'ın, 84 kişi ile birlikte tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Twitter 'dan yaptığı açıklamada, "Mısır'da bir süredir tutuklu bulunan Metin Turan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılıyor. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Konuyu ilk andan itibaren yakından takip eden büyükelçiliğimiz bundan sonra da gerekli girişimleri yapacak" dedi.

Kahire'deki Rabiatu'l Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki darbe karşıtı gösterilerin güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtılmasını protesto eden yaklaşık 400 kişi, güvenlik güçlerinin saldırısından kaçarak 16 Ağustos'ta Ramses bölgesindeki El Fetih Cami'sine sığınmıştı. Güvenlik güçleri 17 Ağustos'ta camiye zorla girerek, aralarında TRT muhabiri Turan'ın da bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına almıştı.