Mısır'da tutuklu 21 kadın eylemci serbest kaldı

Mısır'da, 14'ü hakkında birer yıl tecilli hapis cezası, yaşları 18'den küçük 7 kız çocuğu hakkında ise beraat kararı verilen "Sabah 7 Hareketi" üyelerinin serbest bırakıldığı bildirildi.

AA muhabirine konuşan İskenderiye Cezai Soruşturmalar İdaresi Müdürü General Nasır el-Abd, bugün görülen temyiz davasında haklarında birer yıl tecilli hapis cezası verilen 14 genç kız ve yaşları 18'den küçük 7 kız çocuğun serbest bırakıldığını söyledi. Abd, hareket üyelerinin hukuki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hapishaneden ayrıldığını belirtti.

"Sabah 7 Hareketi" üyesi genç kızların bugün görülen temyiz duruşmasında, daha önce 11'er yıl hapis cezasına çarptırılan 14 kız çocuğu hakkında birer yıl tecilli hapis cezası, yaşları 18'den küçük 7 kız çocuğu hakkında ise beraat kararı verilmişti.

Mısır'ın İskenderiye kentinde, her sabah saat 07.00'de yaptıkları eylemlerle darbeyi protesto eden ve 31 Ekim'de gözaltına alınan "Sabah 7 Hareketi" üyesi öğrencilerden 14'ü, çıkarıldıkları mahkemece, ''terör, izinsiz gösteri yapmak ve kargaşa çıkarmak, yasadışı örgütlere üye olmak ve örgüt propagandası yapmak'' suçlamasıyla, 11'er yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırılmış, yaşları 18'den küçük 7 kız çocuğu öğrencinin ise ıslah evine gönderilmesi kararlaştırılmıştı.