Mısır’da tutuklanan Türk işçi için 'ajan ağı kurdu' iddiası

Mısır’da tutuklanan tekstil işçisi Reşat Öztürk’ün, Müslüman Kardeşler ile ajan ağı kurduğu ve bilgileri Türk istihbaratına gönderdiği öne sürüldü.

Öznur Karslı'nın, Vatan gazetesinde yayımlanan haberine göre, Mısır’ın Süveyş kentinde 14 Ağustos’ta tutuklanan Reşat Öztürk isimli Türk tesktil işçisi geçen hafta çıkarıldığı mahkeme tarafından ajanlıkla suçlanarak tutukluluk süresi 15 gün uzatılmıştı. Facebook hesabında Mursi eylemlerinde çekilmiş fotoğraflar ve bilgisayarındaki Süveyş Kanalı haritası yüzünden tutuklanan 46 yaşındaki Öztürk hakkında Mısır basını yeni iddialar ortaya attı. Hükümet yanlısı El Vatan gazetesinin soruşturmayı yürüten savcılık kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Mısır’da bir buçuk yıldan beri kaçak olarak yaşayan Öztürk’ün bir ajan ağı kurduğu ve bu ağ sayesinde ülkeyi kaos ve kargaşaya sürüklemek için Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile birlikte çalıştığı öne sürüldü.

Suçlamaları reddetti

Mursi yanlısı gösterilerde çekilmiş fotoğrafları ve Mısır’daki darbe yönetimi hakkında olumsuz yorumları bulunan Öztürk’ün ayrıca Süveyş kenti ve çevresindeki askeri üsleri fotoğrafladığı ve topladığı bilgileri Türk istihbaratıyla paylaştığı iddia edildi. Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin askeri darbeyle devrilmesinin ardından Öztürk’ün ajanlık faaliyetlerini artırdığı öne sürülen haberde, “Türk ajan kurduğu ağdaki ajanların yakalanması için Mısırlı güvenlik güçlerine yardım edecek” yorumu yapıldı. Hakkındaki tüm iddiaları reddeden Öztürk suçlu bulunduğu taktirde en az 15 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak. Mısır’da başka ülke adına ajanlık yapmanın cezası 15 yıl. Öztürk ayrıca ülkede kaos yaratmakla da suçlanıyor.

Öztürk’ü bu sözler yaktı

#ihvan Lideri Biltaci: Avrupalı heyetler gelip #Adeviye’yi ziyaret ettiler, barışçıllığımızı, silahsız olduğumuzu gördüler. Şimdi de sessiz kalıyorlar. Sanki askere ve polise rapor sundular, dediler ki “bunları vurabilirsiniz silahları falan yok güvenli bir şekilde gidip vurun”

Biltaci: “Beni şehitler için taziye vermiyorum. Benim kızım kanını verdi bugün. Biz Firdevslerden konuşuyoruz, dünya hesaplarını değil.

Mısın Şehadet sayısı 2200 kahrolsun. Allah’ın lanetleri üzerlerine olsun darbeci satilmişlar. İnsanlık zulmu ızdırap burası çok üzgün.