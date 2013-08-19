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Dünya

Mısır'da tutuklanan Müslüman Kardeşler yandaşları kaçmaya çalışırken vuruldu: 38 ölü

Mısır'da Kahire yakınlarındaki Ebu Zabel hapishanesine yapılan nakil işlemleri sırasında kaçmaya çalışan ve bir polisi rehin alan en az 38 tutuklu Müslüman Kardeşler destekçisinin, açılan ateş sonucu öldürüldüğü bildirildi

19 Ağustos 2013 01:58

Çeviri: Varsan Çekiç

Mısır'da polis gözetiminden kaçmaya çalışan en az 38 tutuklu Müslüman Kardeşler destekçisinin öldürüldüğü bildirildi.

Katar'da ingilizce yayım yapan AlJazeera haber ajansı, Kahire yakınlarındaki Ebu Zabel hapishanesine yapılan nakil işlemleri sırasında tutukluların, bir polis memurunu rehin alması üzerine öldürüldüklerini yazdı. Aljazeera muhabiri Bernard Smith kendisine konuşan bir kaynağın, öldürülenlerin cumartesi günü Kahire'deki El Feth Camisinin boşaltımı sırasında tutuklandıklarını belirttiğini söyledi.

Tutuklananların kendilerini serbest bırakmak için bir şekilde polis memurunu rehin aldığını belirten kaynak, diğer polislerin araca silahlar ve gaz bombaları ile ateş açtığını ve içeride bulunan herkesin öldüğünü söyledi.

Mısır'ın MENA haber ajansına göre araç, sokaktaki şiddet olaylarında tutuklanan 600 kişinin bulunduğu bir konvoyunun içinde yer alıyordu.

 

'Suikast'

 

MENA haber ajansı, 'bilinmeyen silahlı kişilerin' kaçmaya çalışan mahkumlara yardım etmeye çalıştığını belirtti.

Darbe Karşıtı Koalisyonu'nun yaptığı açıklamada, "38 darbe karşıtı tutuklunun, Ebu Zabel Hapishanesine nakil edildikleri kamyonda suikaste uğradıklarına dair kanıtlara sahip" olduğunu belirterek, "Kamyonun camlarına gerçek mermiler ve gas bombalarıyla ateş açılarak, suikaste uğradılar" diye açıkladı.

Ebu Zabel hapishanesi 2011 yılında, gardiyanların Hüsnü Mübarek karşıtı protestolara katılmak için görev yerlerini terketmesi üzerine, toplu firarların yaşandığı yerdi.

 

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