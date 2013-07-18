Mısır'da Türkiye kaynaklı silah bulundu iddiası

Mısır'da dün akşam yayınlanan bir televizyon programında, Türkiye'den gelen bir konteynır içinde gerçek silaha dönüştürülebilen ses tabancaları ele geçirildiği iddia edildi.

Dışışleri Bakanlığ Sözcüsü, iddia üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamda, bu tür iddiaların derhal ve kapsamlı olarak araştırılması gerektiği belirtildi. Sözcü, Kahire Büyükelçilik'i aracılığıyla Mısır makamlarından soruşturmanın başlatılması ve somut blgilerin iletilmesi talebinde bulunulduğu ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün açıklaması şöyle ; "Mısır'da dün akşam (17 Temmuz) yayınlanan bir televizyon programında, Türkiye'den gelen bir konteynır içinde gerçek silaha dönüştürülebilen ses tabancaları ele geçirildiği ileri sürülmüştür. Bu tür iddiaların derhal en ciddi ve kapsamlı şekilde araştırılması ve gerçeğin süratle ortaya çıkarılması gerekmektedir. Bu çerçevede gerekli soruşturmanın başlatılması için ele geçirildiği ileri sürülen silahlara ilişkin somut bilgilerin tarafımıza iletilmesi Kahire Büyükelçiliğimiz vasıtasıyla ilgili Mısır makamlarından talep edilmektedir. Kardeş Mısır’ın istikrar ve huzuruna büyük önem atfeden Türkiye, bu ülkede hangi gerekçeyle olursa olsun şiddete başvurulmasını kesinlikle kabul edilemez olarak görmekte ve her türlü şiddeti kuvvetle kınamaktadır.Kardeş Mısır’ın bir an önce en geniş katılımla ulusal uzlaşı sağlaması ve kısa sürede demokrasiye dönmesi en samimi dileğimizdir."