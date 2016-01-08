Mısır'da turistlerin kaldığı otele saldırı, 2 yaralı

Mısır'ın güneybatısında bulunan turizm şehri Hurgada'da (Ğardaka) bir otele silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı. Olayda biri Alman diğeri Danimarkalı iki yabancı turistin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. İçişleri Bakanlığı, saldırıyı gerçekleştirenlerden 3'ünün vurulduğunu duyurdu.

Öte yandan, dün Başkent Kahire'nin batı yakasındaki Giza bölgesinde Piramitler Otelinde kalan 48 Arap asıllı İsrail vatandaşlarına silahlı saldırı düzenlenmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Saldırıyı da IŞİD terör örgütü sosyal paylaşım ağından üstlendiğini ilan etti.

Emniyet yetkililer, Hurgada'da gelişen saldırının da Kahire'deki olayla bağlantılı olabileceği üzerinde durduğunu ifade etti. Ayrıca Hurgada şehri ülkenin Şarm El-Şeyh'ten sonra en çok yabancı turistin geldiği ikinci kenti konumunda bulunuyor.