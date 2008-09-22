Mısır'da turist grubu kaçırıldı

Mısır'ın güneyinde bugün aralarında Alman, İtalyan ve Rumen vatandaşlarının bulunduğu bir turist grubu kaçırıldı. İtalyan ANSA ajansı, kimliği bilinmeyen saldırganların 15 milyon dolar fidye istediğini öne sürdü. Associated Press ise, grubu kaçıranların Çadlı aşiret üyeleri olabileceğini iddia etti.



Mısır Turizm Bakanı Zuheyir Garana, Reuters ajansına yaptığı açıklamada, Mısır-Sudan sınırındaki Asvan yakınlarında 5'i Alman, 5'i İtalyan, 1'i Rumen ve 4'ü Mısırlı olmak üzere 15 kişinin kaçırıldığını söyledi.



Fidye görüşmeleri yapılıyor



Garana, maskeli kişilerin düzenlediği kaçırma eyleminin ardından, rehinelerin bırakılması için fidye görüşmeleri yapıldığını kaydetti.



Hükümet sözcüsü Magdi Radi ise aralarında Alman ve İtalyanların da bulunduğu 11'i yabancı toplam 15 kişinin kaçırıldığını ve kaçırılanların komşu Sudan'a götürüldüğünün düşünüldüğünü belirtti.



Luksor'da 58 turist ölmüştü



Kaçırılanlar arasında bulunan Mısırlıların, turist grubuna hizmet veren rehber ve güvenlik görevlileri olduğu sanılıyor.



Mısır'ın güneyinde ve Nil vadisinde, son dönemde turistlere yönelik şiddet eylemlerine pek rastlanmıyor. Son olarak 1997 yılında Asvan'ın kuzeyindeki Luksor'da yabancı turistleri hedef alan saldırıda 58 kişi ölmüştü.



'Çadlı aşiret reisleri olabilir'



Bu arada, AP ajansının haberine göre, tur rehberi Muhammed Marzuk, bölgedeki meslektaşlarının turistleri kaçıranların muhtemelen Çadlı aşiret üyeleri ve amaçlarının fidye almak olduğunu söylediklerini aktardı. Marzuk, bölgede son dönemde benzer olaylar olduğunu, mayıs ayında yine aşiret üyelerinin çöle tur düzenleyen iki firmanın araçlarına el koyduğunu belirtti.



'İngiliz Hasta' sahneleri orada çekilmişti



Turistlerin kaçırıldığı bölgenin, mağara resimleri ile neolitik döneme ait sitelerin ve vahaların bulunduğu çölle ilgi çeken bir turizm yeri olduğu belirtiliyor. Turistlerin, 1996 yılında çekilen "İngiliz Hasta" filminde de yer alan Gilf El Kebir'e gitmekte olduğu kaydediliyor.