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Dünya

MISIR'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ KAHİRE (A.A)

20 Kasım 2010 16:01

-MISIR'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ    KAHİRE (A.A) - 20.11.2010 - Mısır'da bir tur otobüsünün devrilmesi sonucu 8 turistin öldüğü bildirildi. Mısır İçişleri Bakanlığı kaynakları, kazada ölen ve yaralanan turistlerin Türkiye, Almanya, Danimarka, Ukrayna, Belarus ve Tacikistan vatandaşları olduklarını söylediler, ancak ayrıntı vermediler. Türkiye Büyükelçiliği yetkilileri ise ölen ya da yaralananlar arasında Türkler olduğu yönünde kendilerine herhangi bir bilgi gelmediğini ifade ettiler. Bakanlık kaynakları yaralı sayısını 24 olarak verirken, polisten bir yetkili Kızıl Deniz'deki Hurgada'da şoförün aşırı hız sonucu aracın kontrolünü kaybettiğini, kazada 40 kişinin yaralandığını söyledi. Yetkililer, otobüsün birkaç takla attığını belirterek, kazada ölenlerden 3'ünün Rus, birinin Ukrayna uyruklu olduğunun belirlendiğini, ölen diğer yolcuların milliyetlerinin henüz bilinmediğini belirttiler. Kazada ağır yaralananların ise başkent Kahire'deki hastanelere kaldırıldığı bildirildi. Mısır'da trafik kazalarında yılda ortalama 8 bin kişi hayatını kaybediyor.  

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