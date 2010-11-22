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Dünya

MISIR'DA TRAFİK KAZASI: 14 ÖLÜ  KAHİRE (A.A)

22 Kasım 2010 21:37

-MISIR'DA TRAFİK KAZASI: 14 ÖLÜ  KAHİRE (A.A)-22.11.2010 - Mısır'ın Asyut kentinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.  Mısır'ın resmi Nil televizyonunun haberine göre, kazanın bu gün öğle saatlerinde, buğday yüklü bir kamyonun, başkent Kahire'ye 400 kilometre uzaklıktaki Asyut kentinin Darin köyü yakınlarında aşırı hız sebebi ile kontrolden çıkarak yolcu taşıyan bir minibüse çarpması sonucu meydana geldiği belirtildi.   Kazada, minibüste bulunan 14 kişi hayatını kaybederken, aralarında kamyon sürücüsününde bulunduğu yaralı 8 kişinin bölgedeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındığı ifade edildi.  Mısır'da resmi rakamlara göre, yılda ortalama 8 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

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