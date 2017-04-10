Mısır’da terör saldırılarından sonra OHAL ilan edildi

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, ülkede yaşanan terör olaylarının ardından, polise destek vermeleri amacıyla askere sokağa inme emri verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ülkede Kıpti kiliselerine yapılan terör saldırılarının ardından, orduya polise destek olma talimatı verildiği ve bu doğrultuda askerlerin sokağa inerek güvenlik önemlerini artıracağı ifade edildi.

Sisi, ülkede 3 aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

En az 45 kişi yaşamını yitirdi

Mısır'ın Tanta ve İskenderiye kentlerinde bulunan iki Kıpti kilisesinde birkaç saat arayla patlamalar meydana geldi. Patlamalarda en az 45 kişi yaşamını yitirirken, onlarca insan yaralandı. Daha önce Kıpti Hristiyanları hedef alacağı tehdidinde bulunan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) saldırıları üstlendi.

İlk patlama Kahire'nin yaklaşık 94 kilometre kuzeyinde Nil Deltası içinde yer alan Tanta'daki St George Kıpti Kilisesi'ndeki Palmiye Ayini sırasında meydana geldi.

Patlamada en az 29 kişi yaşamını yitirirken, onlarca insan da yaralandı.

Eyalet Valisi Ahmed Deyif, devlete ait Nile News kanalına yaptığı açıklamada, "Kiliseye ya bomba yerleştirilmiş ya da bir intihar saldırısı söz konusu" dedi.

AFP haber ajansına konuşan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü General Tarık Atiya da patlamanın mihraba yakın bir noktada meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın ardından kilisede başka patlayıcı düzenek olabileceği şüphesiyle arama yapıldı.

Bu olaydan birkaç saat sonra İskenderiye kentinde bir intihar bombacısının üzerindeki düzeneği ateşlemesi sonucu ikinci bir patlama oldu.

Mısır Devlet Televizyonu, St Mark Kıpti Kilisesi'nin önünde yaşanan patlamada en az 16 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Kıpti Kilisesi'ni lideri Papa Tavdros II'nin İskenderiye'deki patlama sırasında içeride olduğu belirtildi.

Resmi basın organları, Papa Tavdros'un patlamada yara almadığını duyurdu.

Saldırganın üzerindeki bomba düzeneğini kilisenin içinde patlatmasını engelleyen polis memurunun da saldırı da hayatını kaybettiği açıklandı.

Palmiye Pazarı ve bugünle birlikte başlayan Kutsal Hafta nedeniyle Mısır'da güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Saldırıları IŞİD üstlendi

IŞİD, kendisine bağlı Amak ajansı üzerinden saldırıları üstlendi. Açıklamada, iki kiliseye yönelik saldırıyı "IŞİD'e bağlı bir güvenlik biriminin gerçekleştirdiği" belirtildi.

IŞİD'in Aralık 2016'da Kahire'deki bir kiliseye yine ayin sırasında düzenlediği bombalı saldırıda 25 kişi yaşamını yitirmişti.

Örgüt, Şubat ayında yaptığı açıklamada Kıptilere yönelik yeni saldırılar düzenleneceği tehdidinde bulunmuştu.

Mısır'da nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Kıpti Hristiyanlara yönelik şiddet olaylarında özellikle Mısır'da Müslüman Kardeşler'den Muhammed Mursi'nin devrildiği askeri darbenin gerçekleştirildiği 2013 yılından bu yana önemli bir artış olduğu görülüyor.

Bazı İslamcılar, darbeden dolayı Hristiyanları sorumlu tutuyor.

Can kaybının artırılması hedeflendi

Mısır basınında yer alan haberlerde, patlamaların zamanlamasının en yüksek can kaybına yol açacak şekilde ayarlanmış olabileceği belirtiliyor.

Kiliselerde bugün Palmiye Pazarı ayinleri yapılıyor.

Hristiyanlar tarafından İsa Peygamber'in zafer kazandıktan sonra Kudüs'te girdiği gün kutlanan Palmiye Pazarı, ayrıca Kutsal Hafta'nın başlangıcı kabul ediliyor.

Bu nedenle, Mısır'daki kiliselerde de ayinlere katılımın yüksek olduğu belirtiliyor.

Tanta'da 1 Nisan günü bir polis eğitim merkezinin dışında patlama olmuş ve olayda 16 kişi yaralanmıştı.

Kıpti Hristiyan inancı nedir?

Kıpti Ortodoks Kilisesi, Mısır'daki ana Hristiyan kilisesini oluşturuyor.

Kıptilerin önemli bir bölümü Mısır'da yaşıyor olsa da bu kilisenin ülke dışında yaklaşık 1 milyon üyesi bulunuyor.

Kıptiler, kiliselerinin tarihinin M.S. yaklaşık 50 yılına dayandığını savunuyor.

Havarilerden Mark'ın Mısır'ı ziyaretini başlangıç; Mark'ı da kiliselerinin ilk lideri İskenderiye Papası olarak kabul ediyorlar.

Kıpti Kilisesi, M.S. 451 yılında Kalkedon (Kadıköy) Konsili'nde İsa Peygamber'in insani ve kutsal özellikleri üzerine yaşanan uzlaşmazlıktan dolayı diğer Hristiyan mezheplerinden ayrılmaya karar verdi