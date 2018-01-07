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Dünya

"Mısır'da televizyonculara 'Halkı, Kudüs'ün önemli olmadığına ikna edin' dendi" iddiası

ABD Başkanı Trump, Kudüs'ü başkent olarak tanıma kararı almıştı

07 Ocak 2018 18:50

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını eleştiren ülkelerden biri olan Mısır'da bir istihbarat yetkilisinin, televizyon sunucularını arayarak halkı Kudüs'ün önemli olmadığına ikna etmesini istediği iddia edildi.

ABD merkezli New York Times gazetesinin haberine göre, Mısır istihbaratından bir yetkili ülkenin en çok izlenen televizyon programlarının sunucularını arayarak Kudüs'ün kendileri için o kadar önemli olmadığı konusunda izleyicileri ikna etmesini istedi.

Yüzbaşı Eşref al-Kholi isimli istihbarat yetkilisinin telefon konuşmasında, "Diğer Arap kardeşlerimiz gibi Kudüs kararını kamunun önünde kınayacağız" dediği öne sürüldü.

Filistin Yönetimi'nin Ramallah'la yetinmesi gerektiğini belirten istihbarat yetkilisinin yaptığı telefon konuşmalarında "Kudüs'ün Ramallah'tan ne farkı var?" dediği belirtildi.

Kholi'nin konuştuğu isimlerden birisi olan sunucu Azmi Megahed kayıtların doğru olduğunu kabul etti. Magahed, "Eşref benim arkadaşım ve sürekli konuşuyorum. Bir başka intifada kötü olur. Telefon kayıtlarında duyduğunuz şeyleri kamunun önünde söylemekten de çekinmem" ifadesini kullandı.

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