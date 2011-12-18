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Dünya

Mısır'da tarihi araştırma enstitüsü yandı KAHİRE (A.A)

18 Aralık 2011 09:22

-Mısır'da tarihi araştırma enstitüsü yandı KAHİRE (A.A) - 18.12.2011 - Mısır'da askeri polisin muhaliflere müdahalesi sırasında protestocular tarafından atılan molotofkokteyli ile yanan Bilimsel Araştırma Enstitüsünde onlarca eski el yazması eser, belge ve tarihi haritanın kullanılamaz biçimde yandığı bildirildi.  Mısır devlet televizyonuna konuşan bir yetkili, 213 yıl önce kurulan enstitüde çıkan yangında, paha biçilmez el yazması eserler ile birlikte bazı tarihi belge ve haritaların yanarak kül olduğunu söyledi. Yetkili, yanan el yazması eser, belge ve haritaların içeriğine ve sayısına ilişkin bir bilgi vermedi.  Mısır Bakanlar Kurulu ise yaptığı yazılı açıklamada, enstitüye düzenlenen molotofkokteyli saldırısını kınadı.  Açıklamada, ''Mısır halkından bazı kişilerin yine Mısır'a ait olan tarihi bir mirası yok etmesini üzüntü ile karşılıyoruz'' denildi.  Mısır'ın başkenti Kahire'de 19 Kasım tarihinden itibaren sivil yönetim isteği ile başbakanlık binası önünde oturma eylemi yapan göstericilere geçen cuma günü askerler tarafından müdahale edilmiş ve çıkan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetmişti.  Askeri polisin göstericilere sert müdahalesine, bazı protestocular kamu binalarına molotofkokteyli atarak karşılık vermiş olaylar sırasında Kasr-ı El Ayni Caddesi üzerinde bulunan Bilimsel Araştırma Merkezi ile bu merkeze bağlı Coğrafya Araştırmaları Bölümü tamamen yanmıştı. 

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