Mısır'da taraftarlar askerlerle çatıştı: 1 ölü

T24 - Mısır'da Port Said kentinde El Masri futbol takımının iki yıl süreyle maçlardan men edilmesi kararından sonra başlayan çatışmalarda 13 yaşındaki bir çocuk ölürken onlarca kişi yaralandı.

Ülkenin en büyük futbol klüplerinden biri olan El Masri'yle, ezeli rakibi Kahire takımı El Ehli'nin 1 Şubat'taki karşılaşmasından sonra çıkan olaylarda en az 74 kişi ölmüş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

BBCTürkçe'de yer alan habere göre; El Masri'nin 3-1 kazandığı maçtan sonra sahaya inen taraftarları, El Ehli oyuncularına ve taraftarlarına saldırmıştı. Maçta yaşananlarla ilgili soruşturma sürerken El Masri 2013 sonuna kadar ligden men edildi.

Kararın ardından Port Said'de dün gece binlerce taraftar sokağa döküldü. Askerler, bir kamu binasını kuşatan protestoculara müdahale etti. Kalabalığın Süveyş kanalına ulaşmasını engellemeye çalışan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu 13 yaşındaki bir çocuk öldü.

Mısır Başsavcılığı 1 Şubat'taki olaylarla ilgili olarak 75 kişiye cinayet ve görevini ihmal davası açtı.

Polisin, taraftarların stadyuma bıçak ve diğer silahlarla girmesine göz yumduğu ileri sürülüyor.

Ertesi gün çıkan çatışmalarda 16 kişi hayatını kaybetmişti.