-MISIR'DA TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMA KAHİRE (A.A) - 06.02.2011 - Mısır'da iktidar ile muhalefet grupları, anayasada değişikliklerle ilgili olarak mart ayına kadar bir komitenin kurulmasında anlaştı. Hükümet sözcüsü Magdi Radi, önümüzdeki ayın ilk haftasına kadar anayasada yapılması gerekli değişiklikleri hazırlayacak bir komitenin kurulacağını açıkladı. Sözcü, yargı erkini ve bazı siyasileri kapsayacak bir komitenin kurulmasında anlaşma sağlandığını belirtti. Hükümetin muhalefetle görüşmesine Müslüman Kardeşler ile 25 Ocaktan bu yana düzenlenen gösterilerde yer alan bazı gruplar katıldı. Mısır'da bugünkü görüşmeyle, 50 yıl sonra ilk kez iktidar, Müslüman Kardeşler ile masaya oturmuş oldu.