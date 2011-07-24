-MISIR'DA TANSİYON YENİDEN YÜKSELİYOR KAHİRE (A.A) - 24.07.2011 - Mısır'da, son bir hafta içerisinde muhalifler ile ordu arasında başlayan gerginlik artarak sürüyor. Kahire, İskenderiye ve Süveyş kentlerinde, 1952 Devrimi'nin yıl dönümünde sivil yönetim isteği ile gerçekleştirilen gösterilerde askerlerin protestoculara sert davranması ve göstericileri dağıtmak için gaz kullanması bir çok muhalefet grubunun tepkisine neden oldu. Mısır Yüksek Askeri Konseyi, olaylar ile ilgili yayınladığı 69 numaralı bildiride, 6 Nisan Gençlik Hareketi'ni, ordu ile halkın arasını açmaya çalışmakla suçladı. 6 Nisan Gençlik Hareketi ise ordunun bildirisinin ardından yaptığı açıklamada, barışçıl gösterilere karşı şiddet kullanımından Yüksek Askeri Konsey'in sorumlu olduğunu savundu. 28 parti ve gençlik örgütü, orduya karşı yapılan gösterileri organize eden 6 Nisan Gençlik Hareketi'ni destekleyen ortak bir deklarasyon yayınladı. Söz konusu deklarasyonda, ordunun hareketleri ve eylemlerinin de eleştirilebileceği ifade edilerek, 6 Nisan Gençlik Hareketi'nin Mısır siyasetinin bir parçası olduğu dile getirildi. Bugün, çoğunluğunu sol ve laik partilerin oluşturduğu 8 parti ile 10'a yakın gençlik grubu, ortak bir bildiriye imza atarak, Kahire'de yaşanan çatışmaların soruşturulmasını istedi. Bildiride, ordunun açıklamalarında sorumlu davranması gerektiği vurgulanarak, Tahrir Meydanı'ndaki at ve develi saldırının bir benzerinin Abbasiye semtinde yaşandığı ileri sürüldü. Mısır cumhurbaşkanlığının potansiyel adayı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Muhammed El Baradey, yaptığı yazılı açıklamada, Yüksek Askeri Konsey ve hükümete, "Protestoculara karşı şiddetin önlenmesi" çağrısında bulundu. Süveyş kentinde, halk ayaklanması sırasında yakınlarını kaybedenlerin oturma eylemi askıya alındı. Süveyş Kayıp Aileleri Platformu Sözcüsü Ali Genedi, eylemi aralarına sızan şüpheli unsurlardan dolayı askıya aldıklarını açıkladı. Mısır'da geçen Cuma başlayan gösterilerde, askerin gaz kullanması ve göstericilere başka sivil grupların saldırması sonucu 300'ün üzerinde kişi yaralanmıştı.