-MISIRDA STOKLAR ERİYOR BURSA (A.A) - 24.01.2011 - Dünya mısır üretiminin 810 milyon ton, tüketiminin ise 840 milyon ton seviyelerinde gerçekleşmesinin beklendiği için dönem sonu küresel stokların yüzde 20 azalacağı tahmin ediliyor. Uluslararası Hububat Konseyi'nin (IGC) dünya hububat üretim ve tüketimine ilişkin hazırladığı rapordan alınan bilgiye göre, geçen sezon 811 milyon ton düzeyinde gerçekleşen dünya mısır üretiminin Temmuz 2010/Haziran 2011 döneminde, 810 milyon tona gerileyeceği öngörülüyor. Konsey, dünya mısır üretim öngörüsünün geçen aydan düşürülmesinin nedenini ABD ve Brezilya için tahminlerin revize edilmesine bağlıyor. Geçen yıl 813 milyon ton düzeyinde gerçekleştiği belirtilen dünya mısır tüketiminin ise bu dönem 27 milyon ton artışla 840 milyon tona çıkması bekleniyor. Bu tüketimin 487 milyon tonunu yemlik kullanım oluşturuyor. -ABD'DEKİ YAKIT ETİL ALKOLÜ İÇİN TALEPTE 10 MİLYON TONLUK ARTIŞ- Bununla birlikte, geçen sezon 218 milyon ton olarak gerçekleşen ABD'deki yakıt için etil-alkol üretiminde kullanılan mısır talebinin, 228 milyon tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Geçen dönem 86 milyon ton düzeyinde olduğu belirtilen dünya mısır ticaretinin ise 2010/2011 sezonunda, 8 milyon ton artışla 94 milyon ton seviyelerine çıkacağı öngörülüyor. Toplam mısır ticaretinin AB, Çin ve Rusya tarafından belirgin şekilde yüksek ithalatları da içererek artacağına vurgu yapılıyor. Beklenen üretim ve tüketime göre, dönem sonu dünya mısır stoklarının yaklaşık yüzde 20 azalmayla 152 milyon tondan 121 milyon tona gerilemesi bekleniyor. Mısır stokları 2008-2009 döneminde tarihinin en yüksek değeri olan 155 milyon tona ulaşmış, geçen yıl 152 milyon tona gerilemişti.