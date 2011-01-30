-MISIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI ANKARA (A.A) - 30.01.2011 - Mısır'da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, yarından itibaren geçerli olmak üzere bir kez daha uzatıldı. Devlet televizyonu, yarın 15.00'te başlayacak sokağa çıkma yasağının, ertesi gün 08.00'e kadar uygulanacağını duyurdu. Ülkede sokağa çıkma yasağının uygulanmaya başlandığı cuma gününden bu yana Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in istifasını isteyen binlerce gösterici yasağa meydan okumayı sürdürüyor. -ÖMER ŞERİF, HALKA DESTEK VERİYOR- PARİS - Mısırlı oyuncu Ömer Şerif, Mısır halkına destek verdiğini ve Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in görevini bırakmasını istediğini söyledi. Kahire'de bulunan Ömer Şerif, "France Inter" radyosuna yaptığı açıklamada, "Büyük bir otelin 17. katındayım. Neler olup bittiğini görüyorum. Kendini çok iyi yöneten, hükümetten çok daha iyi yöneten halkın yanındayım" dedi. Ömer Şerif (78), "Cumhurbaşkanının istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. 30 yıldır cumhurbaşkanı, yeter" diye konuştu. Mübarek'in devlet başkanlığı yardımcılığına atadığı Ömer Süleyman'ın İsrail ile iyi ilişkileri olduğunu da ifade eden ünlü oyuncu, Mısır'daki en büyük muhalefet örgütü Müslüman Kardeşler'i istemediğini belirterek, "Yasaklılardı, sokağa çıkmaya başladılar" dedi.