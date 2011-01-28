-MISIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TÜM ÜLKE SATHINA YAYILDI ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, sokağa çıkma yasağını tüm ülke sathına yaydı. Devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Cumhurbaşkanı Mübarek, sokağa çıkma yasağının tüm ülkeyi kapsadığını bildirdi. Öte yandan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mübarek ve hükümetini "barışçıl gösterilere" izin vermeye çağırdı. Merkel, Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'ndan yaptığı açıklamada, Mısır'ın istikrarının son derece önemli olduğunu, ancak ifade özgürlüğünün engellenmemesi gerektiğini söyledi. Bu arada hastane kaynakları, Kahire'de bugün meydana gelen olaylarda yaralananların sayısının 410 olduğunu ve bazılarının kurşunla yaralandığını belirttiler.