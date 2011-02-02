-MISIR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAFİFLETİLDİ KAHİRE (A.A) - 02.02.2011 - Mısır'da, ordunun gösterilere son verilmesi çağrısının ardından sokağa çıkma yasağı hafifletildi. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada, TSİ 15:00'den TSİ 08:00'e kadar olan sokağa çıkma yasağının, bugünden itibaren TSİ 17:00'den TSİ 07:00'ye çekildiği duyuruldu. Öte yandan, muhalefet koalisyonu Mübarek karşıtı daha fazla gösterilerin yapılması çağrısında bulundu. Muhalefet sözcüsü Mustafa Naggar, koalisyon tarafından hazırlanan bir açıklamayı okudu. Sözcü, ''Muhalefet, sadece Mübarek'in istifa etmesinden sonra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman ile müzakere etmeye hazırdır. Halkı Tahrir Meydanı'nda protestolara devam etmeye ve 'Terketme Cuma'sına katılmaya çağırıyoruz'' dedi. Bu arada, Mısır Meclis Başkanı, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in söz verdiği anayasal reformların, 2-2,5 aydan az bir sürede tamamlanmasını istedi. Mübarek, dün gece yaptığı açıklamada, Eylüldeki seçimlerde aday olmayacağını ve anayasal değişiklikler üzerinde çalışacağını belirtmişti.