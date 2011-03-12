T24 LogoT24 Logo
Dünya

MISIR'DA SİYASİ PARTİ KURMAK KOLAYLAŞACAK KAHİRE (A.A)

12 Mart 2011 21:37

-MISIR'DA SİYASİ PARTİ KURMAK KOLAYLAŞACAK KAHİRE (A.A) - 12.03.2011 - Mısır'da siyasi parti kurulmasıyla ilgili olarak yürürlükte bulunan kısıtlamaların kaldırılacağı bildirildi. Bir askeri kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, partilerle ilgili yasanın, 19 Martta yapılacak anayasal değişiklik reformundan sonra değiştirileceğini belirtti. Aynı kaynak, değişiklikle, sadece bildirimde bulunarak parti kurmanın mümkün olacağını söyledi. Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde parti kurmak için, Mübarek'in iktidardaki Ulusal Demokratik Partisinin önde gelen isimlerinden biri olan parlamentonun üst kanadının başkanının liderlik ettiği komisyonun onayı gerekiyordu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24