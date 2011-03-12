-MISIR'DA SİYASİ PARTİ KURMAK KOLAYLAŞACAK KAHİRE (A.A) - 12.03.2011 - Mısır'da siyasi parti kurulmasıyla ilgili olarak yürürlükte bulunan kısıtlamaların kaldırılacağı bildirildi. Bir askeri kaynak Reuters'a yaptığı açıklamada, partilerle ilgili yasanın, 19 Martta yapılacak anayasal değişiklik reformundan sonra değiştirileceğini belirtti. Aynı kaynak, değişiklikle, sadece bildirimde bulunarak parti kurmanın mümkün olacağını söyledi. Devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde parti kurmak için, Mübarek'in iktidardaki Ulusal Demokratik Partisinin önde gelen isimlerinden biri olan parlamentonun üst kanadının başkanının liderlik ettiği komisyonun onayı gerekiyordu.