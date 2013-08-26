Mısır'da 'siyasetten men' yasası tartışılıyor: İhvan da men edilsin

Mısır'da, devrik lider Hüsnü Mübarek dönemindeki liderleri kapsayan "Siyasetten men" maddesinin anayasadan kaldırılmasına ilişkin tartışmalar devam ediyor. Bazı siyasi partiler ve gençlik hareketleri, öneriye karşı çıkarak maddenin korunmasını ve İhvan ile HAP yetkililerini de kapsamasını talep etti.



Yeni kurulan siyasi hareketlerden Adalet Hareketi yayımladığı yazılı açıklamada, "siyasetten men" maddesinin anayasadan çıkarılması yönündeki tartışmalara ilişkin, "Mübarek dönemindeki liderlerin siyasetten tecrit edilmesi yalnızca halkın bir talebi değildir. Bozuk rejime karşı yapılan her devrimden sonra izlenen bir adalet ilkesidir. Şiddeti teşvik eden ve siyasi hayatı sekteye uğratan İhvan için de aynı durum geçerlidir" ifadelerine yer verdi.

Anayasa hazırlık komitesi üyelerinden Anayasa Hukuku Profesörü Muhammed el-Mirgani de yaptığı açıklamada, maddenin iptal edilmesinin henüz görüşülme aşamasında olduğunu belirterek, önerilen anayasal değişikliklerin nihai bir karar değil, başlangıç niteliğinde olduğunu ifade etti.

Mirgani, anayasa değişikliği için oluşturulan komisyonun, "maddenin iptali" yönündeki önerisine ilişkin, önerilerin halk iradesi olmaksızın uygulanmayacağını savunarak, "siyasi hayatı ifsat eden" Ulusal Parti ile İhvan liderlerinin siyasetten uzaklaştırılmasını istedi.



'Madde İhvan liderlerini kapsamalı'



Devrimci Gençlik hareketlerini bünyesinde barındıran Devrimci Gençlik Birliği Sözcüsü Heysem el-Hatib de 25 Ocak 2011 devriminin ardından anayasaya dahil edilen ve 2012 yılı Kasım ayında referandumla kabul edilen anayasadaki söz konusu maddenin kaldırılmasına karşı çıkarak "İster Ulusal Parti İster Hürriyet ve Adalet Partisi olsun ülkede siyasi, ekonomik hayatı ve sosyal dengeyi bozan tüm partilerin siyasetten men edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Devrimin Yarını Partisi, Devrimci Güçler Koalisyonu ve Devrimci Güçler Birliği gibi bazı hareketler de anayasadan kaldırılması gündeme gelen siyasetten men maddesinin iptalini reddederek, aynı maddenin Ulusal Parti'nin yanısıra İhvan liderlerini de kapsaması çağrısında bulundu.

Mısır geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur'un Anayasa İşlerinden Sorumlu Danışmanı Ali Avad, anayasa değişikliği için oluşturulan komisyonun, "Mübarek'in partisi Ulusal Demokrat Parti liderlerinin siyasetten men edilmesini" içeren maddenin iptali yönünde bir öneri sunduğunu açıklamıştı.