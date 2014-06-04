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Dünya

Mısır'da Sisi resmen cumhurbaşkanı

Mısır'da Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı

04 Haziran 2014 08:37

Mısır'da cumhurbaşkanlığı seçimini resmi sonuçlara göre yüzde 96.9 oy alan eski Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi kazandı.

Mısır Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Enver el-Asi, başkent Kahire'de düzenlediği basın toplantısında, Sisi'nin 23 milyon 780 bin 104 oy ve yüzde 96,91'le seçimi kazandığını açıkladı.

Asi, "Seçime katılım oranı yüzde 47,45. Oyların yüzde 96,91'ini Sisi alırken, Hamdin Sabbahi, 757 bin 511 oyla yüzde 3,9'a ulaştı" dedi.

Resmi sonuçların açıklanmasının ardından, Sisi yanlıları Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda toplanmaya başladı. Güvenlik güçleri, meydanı trafiğe kapatırken, bölgedeki güvenlik önlemlerini arttırdı.

Öte yandan Darbeyi Ret ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak Hareketi, seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı ve halkı, cuma günü sonuçları protesto etmeye çağırdı.

Abdulfettah Sisi öncülüğünde 3 Temmuz'da yapılan askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan Müslüman Kardeşler seçimi boykot etmişti.

Sisi'ye ilk destek Suudi Arabistan'dan geldi. Suudi Arabistan Kralı Abdullah, yeni Mısır yönetimine destek olmak için 'bağışçılar' konferansı düzenleyeceğini kaydetti.

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