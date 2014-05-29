T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da Sisi açık ara önde

Mısır'da, cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemleri sona erdi

29 Mayıs 2014 08:20

Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şu ana kadar sandıkların yarısından fazlası açıldı. Muhammed Mursi'yi darbe ile deviren eski Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi oyların yüzde 97'sini aldı.

Üç gün süren oy verme işleminin ardından sayıma geçildi.

Devrik lider Muhammed Mursi yanlılarının boykotu nedeniyle katılımın yüzde 44.4'te kaldığı seçimde şu ana kadar sandıkların yarısından fazlası açıldı.

Resmi olmayan rakamlara göre Abdulfettah es-Sisi büyük farkla önde.

Resmi olmayan rakamlara göre, geçen yıl Muhammed Mursi'yi askeri darbe ile deviren eski Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi, oyların yüzde 97.4'ünü aldı.

Seçimin bir diğer adayı ise solcu Hamdin Sabbahi'nin oyları ise yüzde 2.6 düzeyinde kaldı.

Mısır'da seçime katılımın düşük olduğu gerekçesiyle oy verme işlemi bir gün uzatılmıştı.

 

Kutlamalar başladı

 

Öte yandan es-Sisi'nin destekçileri, sandıkların kapanmasının ardından kutlama yapmak üzere başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Bazı vatandaşların Sisi'yi desteklemek amacıyla, "Ellerinize Sağlık" ve "Hayrın Müjdecisi" şarkılarını söyleyerek dans ettiği gözlendi.

İskenderiye'de de Sidi Cabir Meydanı'nda bir araya gelen Sisi yanlıları ise sayım tamamlanmadan ve resmi sonuçlar açıklanmadan ulusal marşlar eşliğinde kutlama yaptı.

ETİKETLER

mısırseçimlermursidevrik lideraçık ara öndesisicumnhurbaşkanlığı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24