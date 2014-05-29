Mısır'da Sisi açık ara önde

Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde şu ana kadar sandıkların yarısından fazlası açıldı. Muhammed Mursi'yi darbe ile deviren eski Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi oyların yüzde 97'sini aldı.

Üç gün süren oy verme işleminin ardından sayıma geçildi.

Devrik lider Muhammed Mursi yanlılarının boykotu nedeniyle katılımın yüzde 44.4'te kaldığı seçimde şu ana kadar sandıkların yarısından fazlası açıldı.

Resmi olmayan rakamlara göre Abdulfettah es-Sisi büyük farkla önde.

Resmi olmayan rakamlara göre, geçen yıl Muhammed Mursi'yi askeri darbe ile deviren eski Genelkurmay Başkanı Abdulfettah es-Sisi, oyların yüzde 97.4'ünü aldı.

Seçimin bir diğer adayı ise solcu Hamdin Sabbahi'nin oyları ise yüzde 2.6 düzeyinde kaldı.

Mısır'da seçime katılımın düşük olduğu gerekçesiyle oy verme işlemi bir gün uzatılmıştı.

Kutlamalar başladı

Öte yandan es-Sisi'nin destekçileri, sandıkların kapanmasının ardından kutlama yapmak üzere başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Bazı vatandaşların Sisi'yi desteklemek amacıyla, "Ellerinize Sağlık" ve "Hayrın Müjdecisi" şarkılarını söyleyerek dans ettiği gözlendi.

İskenderiye'de de Sidi Cabir Meydanı'nda bir araya gelen Sisi yanlıları ise sayım tamamlanmadan ve resmi sonuçlar açıklanmadan ulusal marşlar eşliğinde kutlama yaptı.