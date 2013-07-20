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Dünya

Mısır'da silahlı saldırı: 3 ölü

Sina'da düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

20 Temmuz 2013 04:05

Sina Yarımadası'nın kuzeyindeki el-Ariş kentinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 sivilin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Ariş'te yerleşim alanları yakınında konuşlanmış ordu güçlerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. 
Saldırı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, olayı üstlenen olmadı. 
Öte yandan Ariş kentindeki kontrol noktasına bu akşam düzenlenen saldırıda da 1 asker yaralandı.
Mısır ordusu, Sina'nın kuzeyindeki Ariş, Eş-Şeyh Züveyd ve Refah kenti sakinlerini, bugün uçaklardan attıkları bildirilerle "tarım arazilerinde ve kontrol noktalarının yakınlarında bulunmamaları" konusunda uyarmıştı. Ordu, ayrıca şüpheli şahısların güvenlik güçlerine bildirilmesi konusunda da hatırlatmada bulunmuştu.
Sina'da 5 Temmuz'dan bu yana düzenlenen 35 saldırıda aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 24 kişi hayatını kaybetti. 

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