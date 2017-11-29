Mısır'da silahlı çatışma: Çok sayıda ölü var

Mısır'ın kuzeydoğusundaki İsmailiyye ilinde güvenlik güçleri ile silahlı kişiler arasında çıkan çatışmada 11 kişinin öldüğü, 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, İsmailiyye ilinin Cilbane bölgesinde silahlı kişilerin konuşlandığı ve eğitim sahası olarak kullandığı yere operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyon sırasında çıkan çatışmada 11 kişinin öldürüldüğü, 9 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, güvenlik güçlerinden ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

Mısır ordusu da bugün Kuzey Sina ilinde düzenlediği operasyonda silahlı 3 kişinin öldüğünü, 5 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.