Mısır’da seçimlerin kaderini belirleyecek karar



Mısır Anayasa Mahkemesi, tartışmalı yeni seçim yasasının seçim bölgelerine ilişkin bölümlerinin anayasaya aykırı olduğuna hükmetti. Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, mahkemenin kararının ardından yaptığı açıklamada, aralık ayında yürürlüğe giren yasanın bir buçuk ay içerisinde gözden geçirileceğini ifade etti. Ancak kararın, Mısır'da Muhammed Mursi'nin devrilmesinden bu yana yapılması planlanan parlamento seçimlerini daha da geciktirebileceği dile getiriliyor. Yüksek Seçim Kurulu Sözcüsü, açıklamasında yeni bir tarihin belirlenmesi için hazırlıkların başladığını ifade etti.

Mısır'da seçimlerin 21 Mart – 7 Mayıs tarihleri arasında kademeli olarak yapılması planlanıyordu. Seçimin ertelenmesine ilişkin kararı ancak en yüksek idari mahkeme verebiliyor. Seçimlerin yapılması ancak mahkemenin anayasaya aykırı bulduğu bölümlerin gözden geçirilmesi ve buna göre düzenlenen yasa değişikliğinin ardından mümkün olabilecek.

‘Seçimler ertelenir'

Seçim yasasının muhalifleri, seçmenlerin seçim bölgelerine ilişkin yeni hükümlerden ötürü gerektiği gibi temsil edilmediğini savunuyordu. Seçim yasasını yargıya taşıyanların avukatı Muhammed Abdel Vahhab, kararın ardından seçimin erteleneceği ve sürecin sıfırdan başlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'da Müslüman Kardeşler'in desteklediği cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye görevden el çektirilmesi ve eski Genelkurmay Başkanı El Sisi'nin cumhurbaşkanlığı görevine getirilmesinden bu yana Müslüman Kardeşler üyelerine yönelik baskı arttı. Harekete mensup çok sayıda kişi ölüm cezasına çarptırılırken, insan hakları aktivistleri ise Mısır hükümetini yargıyı kendi amaçları doğrultusunda kullanmakla suçluyor. Ülkeyi demokrasiye geçirme sözü veren El Sisi, yeni bir diktatörlük oluşturma suçlamasıyla karşı karşıya.