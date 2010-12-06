-MISIR'DA SEÇİMLERİN GALİBİ UDP ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Mısır'da dün yapılan genel seçimlerin ikinci turunda, gayriresmi sonuçlara göre iktidardaki Ulusal Demokratik (UDP) Partisi 214 sandalye elde ederek seçimin galibi oldu. Mısır'da yayımlanan "El Mısriyun" gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, seçimlerin 1. turunda 209 sandalye kazanan UDP'nin, 2. turda 214 sandalye daha elde ederek meclisteki toplam sandalye sayısını 423'e çıkardığı belirtildi. Seçimlerin 1. ve 2. turunda Vafd Partisi ile El Tecmii Partisi'nin 8 adayının seçimi kazandığı aktarılan haberde, bağımsız olarak seçime katılanların ise 42 sandalye elde ettikleri kaydedildi. Genel seçimlerin kesin sonuçlarının, Mısır Yüksek Seçim Kurulu tarafından çarşamba günü açıklanması bekleniyor. Mısır'da birçok muhalif gazetenin, seçim sonuçlarını ve iktidar partisinin tutumunu sert dille eleştirdiği belirtiliyor.