Mısır'da seçimler ertelendi

Mısır'da Anayasa Mahkemesi seçim kanunundaki bir maddeyi anayasaya aykırı buldu. Karar üzerine Yüksek Seçim Kurulu parlamento seçimlerinin ertelendiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Sisi, hükümete kanunda gerekli değişikliklerin yapılması çağrısı yaptı.

Al Jazeera’da yer alan habere göre, başkent Kahire’de bir araya gelen Anayasa Mahkemesi üyeleri yaklaşık iki saatlik bir görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkanı Enver Asi, seçim kanunda yer alan üçüncü maddenin anayasaya aykırılık teşkil ettiğini ve bu konuda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Asi, 21-22 Mart’ta yapılacak seçimlerin mevcut şartlar altında sağlıklı olmayacağını, bunun içinde seçimlerin ertelenmesi gerektiği yönünde aldıkları kararı Yüksek Seçim Kurulu'na ileteceklerini ifade etti.

Yüksem Seçim Kurulu'ndan erteleme

Karar üzerine Yüksek Seçim Kurulu acil olarak toplandı. Kurul kısa bir görüşmenin ardından seçimlerin seçim kanununda değişiklik yapılması için ertelendiğini duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi hükümete çağrı yaptı. Sisi, seçim kanununda gerekli değişikliklerin bir ay içerisinde tamamlanmasını istedi.

Seçim takvimi

Mısır’da parlamento 498 sandalyeden oluşuyor. Seçimler iki aşamalı olarak yapılıyor. Ülke 14 bölgeye ayrılarak, bu bölgelere bağlı yerleşim birimlerinde kurulan sandıklarda halk oy kullanıyor.

Seçimlerde birinci turda yurtdışında 21-22 Mart, yurtiçinde ise 22-23 Mart'ta sandık başına gidileceği duyurulmuştu.

Mısır'da Anayasa Mahkemesinin, 14 Haziran 2012'de parlamentoyu feshetmesinin ardından ilk kez genel seçimlere gidiliyor. Seçimlerin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından açıkladığı yol haritasının üçüncü ve son aşaması olduğu duyurulmuştu.

Mısır’da gerçekleştirilen askeri darbenin ardından Müslüman Kardeşler'in iktidarındaki hükümet döneminde parlamentoda görev alan 173 milletvekili tutuklandı. Bunların arasında dönemin Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de bulunuyor.

Mursi, başta 'ülkenin sırlarını Katar’a aktararak casusluk yapmak' üzere birçok farklı suçlamayla yargılanıyor.