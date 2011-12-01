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Dünya

Mısır'da seçimin resmi sonuçları yarın açıklanacak KAHİRE (A.A)

01 Aralık 2011 21:46

-Mısır'da seçimin resmi sonuçları yarın açıklanacak KAHİRE (A.A) - 01.12.2011 - Mısır'da 30 yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin ardından yapılan ilk demokratik ve özgür seçimlerin ilk turunun resmi sonuçları yarın açıklanacak. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Abdülaziz İbrahim, seçimlere katılımın fazla olması ve birçok bölgede sayım işleminin devam etmesi nedeniyle resmi sonuçların açıklanmasının yarına ertelendiğini belirtti. Sonuçların bugün açıklanması bekleniyordu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Müslüman Kardeşler'in ülkenin başkenti Kahire, ikinci büyük kenti İskenderiye, Luksor, Port Said, Süveyş ve Kafr El Şeyh'te oyların büyük bölümünü aldığı bildirilmişti. Mısır'da genel seçimlerin ilk turu pazartesi günü başladı. Halkın Meclisi'nin 498 üyesi için seçimler üç turda tamamlanacak.

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