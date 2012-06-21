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Dünya

Mısır'da seçim sonuçlarının açıklanması ertelendi

Mısır basını, gayrı resmi sonuçlara göre, Mursi'nin seçimleri kazandığını duyururken, ofisinden yapılan açıklamada seçimi Ahmet Şefik'in kazandığı iddia edilmişti

21 Haziran 2012 10:36

Mısır'da devlet televizyonu, ülkede geçen haftasonu ikinci turu gerçekleştirilen başkanlık seçimi sonuçlarının açıklanmasının ertelendiğini açıkladı.

Daha önce kesin sonuçların Perşembe günü açıklanacağı duyurulmuştu.

Ancak Yüksek Seçim Komisyonu, adaylar tarafından yapılan şikayetlerin incelenmesi için daha fazla zamana ihitiyacı olduğunu duyurdu.

Müslüman Kardeşler'in Hürriyet ve Adalet Partisi'nin adayı Muhammed Mursi ile eski rejimin son Başbakanı Ahmet Şefik seçimlerde yarışmıştı.

Hem Mursi hem de Şefik seçimi kendisinin kazandığını iddia ediyor.
Seçimlerle ilgili komisyona 400'e yakın şikayette bulunuldu.
Yüksek Seçim Komisyonu sonuçlar için yeni bir tarih açıklamadı.

Müslüman Kardeşler'in sözcülerinden Nader Omran BBC'ye yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının açıklanmasının ertelenmemesi gerektiğini söyledi.

Bu arada Mısır'ın devrik lideri Hüsnü Mübarek'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtiliyor.
Mübarek dün kaldığı hapishaneden bir askeri hastaneye kaldırılmıştı.
BBC'nin başkent Kahire'de bulunan muhabiri Lyse Doucet, Mısır'ın politik ve yapısal olarak bir belirsizlik içinde göründüğünü bildiriyor.

Seçim sonuçlarından sonra Müslüman Kardeşler yandaşları, Askeri Konsey'e 'iktidarı seçilmişleri bırak' çağrısı yapmak için Tahrir Meydanı'nda gösterilere başlamıştı.

Mısır'da Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık yönetimi ardından yapılan seçimlerin ikinci turuna kalan Hürriyet ve Adalet Partisi adayı Mursi ile eski rejimin son Başbakanı Şefik arasındaki seçim, 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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