-MISIR'DA SARAR MAĞAZALARI DA YAĞMALANDI ESKİŞEHİR (A.A) - 10.02.2011 - Eskişehir'de kurulu Sarar Şirketler Grubu Başkanı Cemalettin Sarar, Mısır'da yaşanan ayaklanma sırasında İskenderiye ve Kahire'de bulunan 2 Sarar mağazasının yağmalandığını belirterek, yaklaşık 2 milyon dolar zararlarının olduğunu söyledi. Sarar Mısır Temsilcisi Mustafa Doyuk ile yaptığı görüşmelerde bu ülkede karışıklığın sürdüğü yönünde bilgiler aldığını belirten Sarar, protestoların devam ettiği ülkede iş yerlerinin henüz açılmadığını kaydetti. Mısır'da 7 mağazalarının bulunduğunu, bunlardan İskenderiye ve Kahire'deki iki mağazalarının yağmalandığını ifade eden Sarar, şöyle konuştu: ''Mısır bizim kardeş ülkemiz. Bu ülkede 7 mağazamız var. Bu yıl bu sayıyı 10'a çıkarmayı düşünüyorduk, ancak yaşanan olaylar nedeniyle şimdilik askıya aldık. Yağmalama nedeniyle 2 milyon dolar civarında bir zararımız var. Bunun yanı sıra gümrükte bekleyen ve içinde 650 bin dolarlık ürünlerimizin bulunduğu konteyner var. Ordunun hakim olduğu bölge, ancak aldığımız bilgiler iç açıcı değil. Kimine göre, konteynerin kapakları açılmış, kimine göre ise kapalı. Haber bekliyoruz. İnşallah bu sıkıntılı durum ortadan kalkar biz de işimize, gücümüze bakarız.'' Yaşanan olayların ardından Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın kendilerini aradığını ve bilgi aldığını anlatan Sarar, Mısır ve Türk Hükümetlerine güvenlerinin sonsuz olduğunu belirtti. Mısır'a yıllık 3,5-4 milyon dolar civarında ürün sattıklarına değinen Sarar, şöyle devam etti: ''Ürünlerimizin yağmalanması bizim için üzüntü verici. Bu durumun düzeleceğine inanıyoruz. İleri ki günlerde ülkedeki karışıklığın sona ereceğine inanıyoruz. İş yerlerimizi yeniden açmayı umuyoruz. Ortalığın sakinleşmesini bekliyoruz. Mallarımızda sigorta yoktu, olsa iyi olurdu. Devlet arkamızda, bunu biliyoruz.''