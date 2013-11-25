Mısır'da protesto yasasına protesto

Mısır'da, yeni protesto yasası tartışmalara yol açtı. Yasa, spontane protesto gösterisi düzenlenmesini engellemekle eleştiriliyor.

Mısır'da resmî medya, geçici Devlet Başkanı Adli Mansur'un, tartışmalı protesto yasasını imzaladığını açıkladı. İnsan hakları örgütleri, yeni yasayla birlikte spontane protesto gösterisi düzenleme imkânının engellendiği eleştirisinde bulunuyor.

Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün verdiği bilgilere göre yeni yasa gereği, tüm protesto gösterileri için üç gün öncesinde polisten izin alınması gerekecek. Camilerde gösteriler yasaklanırken sadece seçim kampanyaları kapsamında düzenlenecek mitinglerin 24 saat önce bildirilmesi yeterli olacak.

Mısır'daki 19 insan hakları örgütü bir ortak açıklama yayınlayarak, yasanın barışçıl gösterileri suç haline getirdiği eleştirisinde bulundu. Yasanın imzalandığı sırada, Kahire ve çeşitli kentlerde binlerce Müslüman Kardeşler taraftarı protesto gösterileri düzenledi.

2011 yılında eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in devrilmesini sağlayan protesto gösterileri, haziran ayında da Muhammed Mursi'nin ordu tarafından devrilmesine zemin hazırlamıştı. İnsan hakları örgütleri yeni protesto yasasının düşünce özgürlüğüne bir darbe olduğu görüşünü savunuyor ve ayrıca yasayla, polisin protestocuları şiddet kullanmak yoluyla dağıtmasına imkân tanındığı eleştirisinde bulunuyor.