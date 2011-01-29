-MISIR'DA POLİSİN YERİNİ ASKER ALIYOR KAHİRE (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'de, parlamento, adalet ve eğitim bakanlıklarının bulunduğu bölgeden polislerin çekildiği, yerini ordu birliklerinin almaya hazırlandığı bildiriliyor. Görgü tanıkları, Kahire'nin merkezi Bab el Luk bölgesindeki polislerin çekildiği, yerini ordu birliklerinin almaya hazırlandığı bildiriyorlar. Bu arada, Katar'ın El Cezire televizyonunun iddiasına göre, bazı işadamlarının ülkeyi terkettiği, bazılarının da terketmeye hazırlandıkları öne sürüldü.