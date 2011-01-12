-MISIRDA POLİS TRENDE 1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ 5 KİŞİYİ YARALADI KAHİRE (A.A) - 11.01.2011 - Mısır'da bir trende, Müslüman bir polisin bir Hristiyan'ı vurarak öldürdüğü, 5 kişiyi yaraladığı belirtildi. Bir güvenlik yetkilisi, Hristiyan'ı vuran kişinin Müslüman bir polis olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, polisin adının Amer Aşur Abdül Zahir olduğu kaydedildi. Ölen kişinin ve yaralanan 5 kişinin adının da belirtildiği açıklamada, yaralılardan birinin ölen adamın eşi olduğu ifade edildi. Açıklamada, karı kocanın Kahireli, diğerlerinin Minyalı olduğu, zanlının trene bindikten sonra yolculara ateş açıp kaçtığı ve daha sonra evinde yakalandığı kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.