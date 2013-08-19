Mısır'da polis aracına silahlı saldırı: 24 ölü

Mısır'ın Sina bölgesinde iki polis aracı pusuya düşürüldü. Roket güdümlü silahlarla düzenlenen saldırıda 24 polis yaşamını yitirdi.

Güvenlik görevlilerinin verdiği bilgiye göre iki polis aracı Refah sınırı yakınındaki bir şehre doğru gittiği sırada saldırıya hedef oldu. Tanksavar roket denilen bir tür roket güdümlü silahlarla (RPG) düzenlenen saldırıda 24 polis yaşamını yitirirken 3 polis de yaralandı.

Yetkililer, Sina bölgesinde Muhammed Mursi'nin devrildiği 3 Temmuz gününden bu yana bu tür saldırıların sık sık yaşandığını söyledi.

Sina bölgesindeki Refah sınırı hem Gazze Şeridi hem de İsrail'le sınır olması bakımında stratejik öneme sahip.